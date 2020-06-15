Абакан, , 11:21 — REGNUM Во дворах Абакана в День России прошли праздничные концерты #МыРоссия. Мероприятия были организованы в рамках акции арт-кластера «Таврида». Участие в них приняли молодые деятели культуры и искусства Хакасии.

Основной площадкой стала стационарная сцена во дворе по адресу Пушкина, 170.

Главная тема большого концерта — творчество одного из главных деятелей культуры региона Семена Кадышева.

Дворовые концерты прошли также по адресам Стофато, 9, Ярыгина, 56, и Мичурина, 44.

«Такие маленькие концертные программы мы уже давали вместе с «Волонтёрами Победы» 9 Мая для наших ветеранов, — рассказала резидент арт-кластера «Таврида» в Хакасии Юлия Глухоедова. — Мне очень нравится такой формат дворовых концертов: нет кулис, свободное пространство, зритель повсюду, нет никаких рамок».

Отметим, что Хакасия — один из семи регионов, выбранных федеральной площадкой для проведения большой концертной программы.