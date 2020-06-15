Скопье, , 11:37 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 15 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 778 человек было выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. При этом лишь пять человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 4057 случаев заражения, 188 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, двое из них — за последние сутки. 1710 пациентов уже излечились. Доля активных случаев заражения увеличилась до 53,21%, смертность, согласно статистике, составляет 4,58%. 14 июня в стране было зафиксировано самое высокое число смертей среди пациентов с коронавирусом с начала эпидемии — девять человек.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, президент Стево Пендаровски не пошел на очередное продление режима ЧП. Бывший премьер-министр и глава партии власти Зоран Заев продолжает настаивать на необходимости проведения выборов в ближайшее время.

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