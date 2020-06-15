Самара, , 11:27 — REGNUM Мужчину осудили за попытку передать взятку сотруднику военного комиссариата в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце прошлого года гражданин передал обвиняемому 360 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей обвиняемый должен был передать сотруднику военного комиссариата Отрадного и Кинель-Черкасского района. Обвиняемый надеялся, что за это должностное лицо окажет содействие в освобождении двух граждан от призыва на военную службу. Но сотрудник военного комиссариата от денег отказался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 291.1 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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