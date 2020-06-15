Краснодар, , 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

«Среди зараженных 47 женщин и 25 мужчин. Детей пятеро — трех, шести и семи лет в краевом центре, трех лет в Тихорецком районе и четырех лет в Апшеронском районе. Самому старшему пациенту 90 лет», — сообщили в оперативном штабе.

По числу суточных заражений лидирует Краснодар — 20 случаев, в Тихорецком и Выселковском районах — по девять подтверждённых заражений, в Гулькевичском — восемь, ещё шесть в Кавказском, пять случаев подтверждено в Армавире.

Всего на территории края с 12 марта подтверждено 5 тыс. 042 случая заражения коронавирусом, 3 тыс. 725 человек выписаны с выздоровлением. 19 пациентов находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 52 пациента за период пандемии скончались.