Чита, , 11:11 — REGNUM Забайкальский край, где наблюдается взрывное распространение коронавирусной инфекции, внедряют трёхуровневую систему оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Как сообщает сегодня, 15 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягму Ванчикову, для долечивания пациентов с SARS-CoV-2 будет перепрофилированный санаторий Дарасун в Карымском районе.

«Здравница находится в реликтовом лесу, что для пациентов с легочной патологией очень полезно, также есть минеральные воды. Кроме природно-климатических факторов планируется применять физиолечение пациентов», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15 июня общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкальском крае составляет 2174 человека. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений — 1130 человек, всего зафиксировано 40 летальных исходов.

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