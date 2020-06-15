Чимкент, Казахстан, , 11:08 — REGNUM Полиция задержала в Алма-Ате мужчину, который подозревается в мошенничестве на сумму 18 млн тенге ($44,5 тыс.), сообщает официальный ресурс МВД Казахстана Polisia.kz.

По версии следствия, мужчина входил в доверие к вдовам, которые оформляли на него доверенность для получения страховых выплат на погибших мужей. После получения денег злоумышленник скрывался. В полицию обратились четыре женщины.

Полиция проводит досудебное расследование. Правоохранители также проверяют причастность мужчины к другим случаям мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в Казахстане выросло количество случаев мошенничества через интернет.

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