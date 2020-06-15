Курск, , 11:06 — REGNUM В Курской области 15 июня зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4058 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1864 пациента: 165 — в Областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 95 — в Курской городской больнице № 6, 85 — в городском клиническом родильном доме, 59 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 25 — в Железногорской городской больнице № 1. 1435 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2172 пациента, в том числе 17 — за последние сутки. Скончались 22 человека.

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