Волгоград, , 11:06 — REGNUM Федеральная служба безопасности задержала в Волгограде подростка, который, как предполагается, готовил массовое убийство в учебном учреждении. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу», — заявили агентству ТАСС в ЦОС ФСБ.

У подростка в ходе задержания изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова, поражающие элементы и холодное оружие.

Также у задержанного обнаружили записи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывчатых устройств и по организации массовых убийств в образовательных учреждениях.

В результате задержания представителями СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подготовка к убийству двух и более лиц»).

Там также подчеркнули, что подросток изготовил 18 бутылок с зажигательной смесью для нападения на школу. Не исключается, что у несовершеннолетнего были сообщники.