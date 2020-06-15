Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 июня, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечатся 35 пациентов. На дому изолирован 31 человек. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно. Умерли пожилые пациенты, возраст которых 83 и 63 года.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2 755 случаев заражения коронавирусом. Скончался 91 пациент. Выздоровели 1 543 пациента.

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