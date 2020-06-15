Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 233 жителей региона, согласно данным на 15 июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

Вирус обнаружили у пациентов, проживающих в Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге (208 новых случаев), Ивделе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Нижнем Тагиле, Нижнесергинском районе, Пышминском, Реже, Среднеуральске, Сухом Логу и Туринске.

Теперь в Свердловской области зафиксировано 9558 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже умерли от COVID-19 50 человек.

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