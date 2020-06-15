Москва, , 11:05 — REGNUM Сделать выпуск банковских карт платным — это нерешенная мера. Идёт процесс поиска решений для общенационального плана восстановления экономики, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя письмо Ассоциации банков России.

«В плане есть идея ограничить стоимость эквайринга безналичных платежей 1%.

Соответственно это изымает у банков 10−12 млрд рублей, и они тогда будут искать варианты компенсации.

Вот о чем предупреждает АРБ. Правительство не должно предлагать меры, когда за счёт одних предпринимателей, осчастливливают других.

Меры поддержки должны создавать стимулы, а не лишать их», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае банки вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов.

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