Красноярск, , 11:03 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 6655.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 2251 человек. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 65, из них один за последние сутки.

«Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края. На сегодня 496 человек под наблюдением врачей (+23 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 43 человека», — добавили в оперштабе.

Напомним, в настоящее время для борьбы с коронавирусом в крае строится пять модульных инфекционных госпиталей. Как сообщало ИА REGNUM, одно из учреждений возводится в Ачинске. Там уже подготовили фундамент, идёт монтаж металлоконструкций.

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