Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 15 июня.

Случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены среди жителей 23 муниципальных образований Дона. Так, например, положительный тест на коронавирус получили 61 житель Ростова-на-Дону, по 12 жителей Шахт и Волгодонска, девять человек из Каменска-Шахтинского. Возраст большинства (41,9%) носителей коронавируса — от 18 до 45 лет, 38,1% — от 46 до 65 лет, 16,25% — люди пожилого возраста (старше 66 лет), 3,75% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за предшествующие сутки (по данным на утро 14 июня) выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе около 7,5 тыс. человек получил положительный результат теста на SARS-CoV-2.

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