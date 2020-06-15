Цхинвал, , 11:02 — REGNUM В Южной Осетии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 июня рассказала агентству «Рес» заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«Накануне проведено 49 тестов, из них два положительные, всего за весь период было проведено около 2 тыс.», — сказала замглавы комитета. Она добавила, что в цхинвальской инфекционной больнице находятся 38 человек с SARS-CoV-2.

В течение 14 июня новых случаев заражения зафиксировано не было. В понедельник, как сообщила Гаглоева, коронавирус выявили у двух находившихся на карантине курсантов российских военных вузов. Недавно они вернулись в Южную Осетию на каникулы.

Стоит отметить, что в Южной Осетии коронавирус выявили у 78 человек. Всех, у кого обнаружен коронавирус в республике, помещают в инфекционную больницу. По данным на 15 июня, выписаны были 40 человек.

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