Москва, , 10:59 — REGNUM За последние дни жители Москвы активно проверяют доступность компенсации проездных билетов всеми доступными способами. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За 3 дня уже 90,3 тысяч пассажиров проверили карты в наших сервисах: в боте MosCardCheckBot — 54,8 тысяч проверок. В приложении «Метро Москвы» — 19 тысяч проверок. На сайте Единого транспортного портала— 16,5 тысяч проверок», — говорится в сообщении.

Департамент поблагодарил тех, кто заранее проверил возможность компенсации своих проездных и активировал эту возможность через одно из приложений.