Симферополь, , 11:05 — REGNUM Несмотря на снятие ряда проверок и ограничений в международном аэропорту Симферополь продолжит действовать масочный режим. Об этом ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В помещениях и на открытых территориях аэропорта необходимо соблюдать действующий в Крыму масочный режим. Средства индивидуальной защиты можно приобрести в торговых точках внутри терминала», — уточнили в пресс-службе.

Также, по словам специалистов, на территории аэровокзального комплекса необходимо соблюдать дистанцию — не менее 1,5 метра от других граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму отменяют режим обязательной самоизоляции граждан. На полуострове открываются залы кафе и ресторанов. Санаториям разрешено принимать местных жителей. Также на полуострове отменяют обязательную обсервацию для российских туристов, сохранив её лишь для приезжих из-за рубежа отдыхающих.

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