Калининград, , 10:57 — REGNUM Министр ЖКХ и строительства Калининградской области Сергей Черномаз вылечился от COVID-19 и вскоре сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

«Из больницы выписан министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. Он получил дважды отрицательный анализ и будет ещё неделю находится на домашнем карантине, после чего если не проявит новых симптомов заболевания сможет вернуться в свой рабочий кабинет», — пояснили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова и министр сельского хозяйства Наталья Шевцова Калининградской области продолжают лечение.