Тула, , 10:57 — REGNUM Два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, причиной смерти стала пневмония, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева, у которого в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы», — сообщили в оперштабе.

Также в статистику летальных исходов включена смерть 63-летнего жителя Заокского района, который скончался 11 июня.

Всего в Тульской области, таким образом, число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 60, заразились более 5,4 тыс. человек