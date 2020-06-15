Уфа, , 10:58 — REGNUM Число заболеваний ОРЗ и внебольничной пневмонией начало снижаться в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, за минувшие 1,5 месяца специалисты регистрировали увеличение числа таких больных, которые занимали большую часть коек.

При этом за минувшие 24 часа было выявлено 60 граждан с внебольничной пневмонией. Доставлены в больницу 52 пациента, а 70 человек — выписаны.

Максим Забелин также отметил, что наполняемость коечного фонда суммарно по коронавирусу, ОРЗ и внебольничной пневмонии в настоящее время в Башкирии составляет 44% процента.

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