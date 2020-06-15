Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 38 летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Это на 30 случаев больше, чем было подтверждено днем ранее.

За все время пандемии власти Петербурга признали 635 смертей от этой болезни. По данному показателю город остается на третьей строчке в общероссийском списке, «догоняя» Московскую область (690 случаев на 15 июня).

Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе до сих пор наблюдается нехватка больничных коек для пациентов с коронавирусом, ежедневно госпитализируют и выписывают примерно по 500 человек.

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В России за сутки зафиксировали 143 новых летальных случая COVID-19, общее число смертей по стране за время пандемии достигло 7 тыс. 91.

Добавим, за сутки в Петербурге выявили 252 новых носителя коронавируса, выписали 62 человека.