Аддис-Абеба, , 10:57 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом на африканском континенте достигло 225 105. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Число погибших в результате пандемии в Африке достигло 6040 человек, в то время как, согласно последним данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, примерно 102 846 человек выздоровели.

В соответствии с заявлением, североафриканский регион остается наиболее пострадавшим на всем континенте как с точки зрения выявленных случаев, так и по числу смертей.

К числу наиболее пострадавших от коронавируса африканских стран относятся ЮАР, Египет, Марокко, Джибути, Нигерия и Алжир, сообщили в специализированном агентстве здравоохранения Комиссии Африканского Союза (АС).

В ЮАР, наиболее пострадавшей стране на континенте, зарегистрировали в общей сложности 70 038 случаев заражения и 1480 смертей, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса.

В Эфиопии, второй по численности населения стране Африки с населением около 107 миллионов человек, сообщили о 268 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым большим приростом новых случаев заражения до сих пор, в результате чего общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 3 345, говорится в сообщении министерства здравоохранения Эфиопии.

По информации издания, в настоящее время границы 43 африканских стран остаются полностью закрытыми, а в 35 странах введен комендантский час из-за быстрого распространения коронавируса. Власти 54 африканских стран ввели меры социального дистанцирования, около 38 стран осуществили общенациональное закрытие учебных заведений, а в 20 странах были также введены ограничения на посещение тюрем и больниц. На фоне растущих усилий по сдерживанию распространения коронавируса по всему континенту около 18 стран начали массовый скрининг и тестирование, в то время как 41 страна практикует обязательное использование масок для лица в общественных местах.