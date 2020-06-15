Благовещенск, , 11:03 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Благовещенске вывялено десять заражённых, в Свободном — 17 человек, шесть — в Мазановском районе, четыре — в Тамбовском, по два — в Благовещенском и Серышевском районах, по одному — в Тынде, Ивановском и Сковородинском районах.

На 15 июня в области всего выявлено 1062 носителя коронавируса, 330 пациентов выздоровели, пять — умерли.

Под наблюдением врачей 2215 жителей Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вновь сократились объёмы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе обследовали 13 тыс. 502 человека.