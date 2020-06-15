Москва, , 10:48 — REGNUM Московские профсоюзы начинают агитационную кампанию за активное участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом на заседании президиума Московской федерации профсоюзов заявил председатель МФП Михаил Антонцев. Он обратил внимание, что «голоса москвичей всегда играли очень значимую роль при определении итогов любых голосований».

Отметим, ранее заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил о недопустимости принуждения граждан к голосованию в любой форме. При этом он же объявил, что жителям Москвы, которые примут участие в голосовании по поправкам к Конституции, вручат подарочные сертификаты, которыми можно будет оплатить различные товары и услуги. Также в соцсетях и СМИ появились жалобы, что бюджетников ктивно призывают регистрироваться на электронное голосование.

В обращении Московской Федерации профсоюзов сказано, что «решение о том, участвовать в голосовании или нет, — личное право каждого, но профсоюзы категорически против призывов к массовому бойкоту».

«Призываем профсоюзные комитеты, лидеров столичных профсоюзных организаций максимально использовать свой авторитет и организационные возможности для разъяснения значимости и необходимости участия в предстоящем голосовании», — сообщается в обращении.