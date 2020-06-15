Симферополь, , 10:49 — REGNUM С 15 июня в международном аэропорту Симферополь частично отменяют проверочные ограничения, введённые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 15 июня в аэропорту отменяются проверки документов и анкетирование прибывших пассажиров, которые проводили государственные органы власти и ведомства, однако продолжится термометрия всех прилетевших и входящих в терминал посетителей», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, пассажиров с температурой тела выше 37 градусов будут направлять на обследование в медицинские учреждения РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму отменяют обязательную обсервацию для российских граждан, сохранив её для приезжих из-за рубежа. Помимо этого, в республике возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев.

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