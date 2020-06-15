Вирджиния, США, , 10:49 — REGNUM Если вы чувствуете, что задыхаетесь под маской, это потому, что она задерживает под собой тепло, объяснил CNN доктор Ричард Венцель, профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии.

«Ключевая проблема заключается в том, что когда мы дышим, мы остываем, поэтому ношение маски, которая быстро нагревается, может привести к повышенной температуре в экстремальную жару, особенно если жара сопровождается влажностью», — сказал Венцель.

Другими словами, если вы не можете легко дышать через маску, вы можете перегреться. Если вы чувствуете, что вам трудно дышать, снимите маску, сядьте в тени и выпейте немного воды, предложил Венцель.

Если вы чувствуете головокружение или учащенное сердцебиение, вам нужно снять маску, уйти с жаркого места и обратиться за медицинской помощью, сказал он — это могут быть признаки теплового удара.

Венцель также дал совет тысячам протестующих американцев: продолжайте носить маски, пока вы ориентируетесь в толпе, часто пейте воду и отдыхайте от жары, когда это возможно. Полезно иногда прикладывать к лицу и шее холодное мокрое полотенце.