Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал суд над мужчиной, которого обвиняют в причинении вреда здоровью журналисту Максиму Румянцеву. Процесс проходит на судебном участке № 2 Верх-Исетского района.

Гражданина обвиняют в том, что он умышленно причинил Румянцеву вред здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). У журналиста зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трёх лет, передаёт портал «Е1».

Инцидент, сообщает сторона обвинения, произошёл во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты вспыхнули в мае 2019 года. В итоге было решено построить храм в другом месте, которое выбрали сами горожане осенью 2019 года.

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