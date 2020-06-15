Пермь, , 10:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки (на утро 15 июня) умерли пятеро пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

От коронавирусной инфекции скончались двое мужчин в возрасте 59 и 27 лет и две женщины в возрасте 68 лет и 44 года.

Кроме того, зафиксирован летальный исход 78-летней женщины. Основной причиной смерти медики называют онкологическое заболевание.

В регионе с начала пандемии скончались 89 пациентов, зараженных SARS-CoV-2: 47 человек умерли от COVID-19, от сопутствующих заболеваний — 42.

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