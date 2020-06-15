Москва, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели 1549 пациентов с коронавирусом. Об этом 15 июня заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться. Общее число лиц, вылечившихся от COVID-19, достигло 123 240. Днем ранее, 14 июня, в Москве выздоровели 2133 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня московские лаборатории провели 3 млн тестов на коронавирус. Во всех регионах России выполнили уже около 15 млн тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракова: в Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус