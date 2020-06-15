Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Ульяновской области смягчаются ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

Сегодня, 15 июня, возобновляют работу объекты спорта для занятий на открытом воздухе, а режим самоизоляция для всех жителей в области носит рекомендательный характер.

Кроме того, в пяти муниципальных образованиях разрешено организациям общественного питания оказывать услуги на открытом воздухе — на летних верандах и террасах. Речь идёт об Ульяновске, Базарносызганском, Инзенском, Старокулаткинском и Сурском районах. Также здесь могут приступить к работе фитнес-центры, бассейны, сауны, бани, массажные, бильярдные, боулинги и СПА-салоны.

При этом остаётся обязательным соблюдение безопасной дистанции, использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Контролировать соблюдение санитарных норм будут мониторинговые группы и «соответствующие службы». На предприятиях и организациях, в многоквартирных домах сохраняется обязательность проведения дезинфекционных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 июня в Ульяновской области выявлено 3902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1287 человек, скончались 20 пациентов. Кроме того, коронавирус предварительно подтверждён по результатам тестов ещё у 146 человек. Всего в регионе проведено свыше 87,2 тыс. исследований на коронавирус.

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