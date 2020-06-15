Масеру, , 10:41 — REGNUM Согласно недавно опубликованным судебным документам, бывший премьер-министр Лесото Томас Табане и его нынешняя жена якобы заплатили местной банде за убийство бывшей жены политика три года назад. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление комиссара полиции Лесото Пасека Мокете.

В соответствии с заявлением, Табане якобы приказал убить Липолело Табане, чтобы его нынешняя жена Масайе смогла стать первой леди. В документах говорится, что премьер-министр и его жена якобы встречались с главарем банды и обещали членам преступной группировки $177 000 и рабочие места за убийство Липолело до его инаугурации в качестве премьер-министра. Табане сообщил преступникам адрес бывшей жены, говорится в заявлении полиции.

Напомним, что Липолело Табане была застрелена боевиками возле своего дома в столице Масеру в июне 2017 года. Они попытались убить Липолело 12 июня, но потерпели неудачу, и она сообщила об инциденте в полицию, отметил Мокете. Затем бандиты устроили засаду и убили Липолело два дня спустя, когда она возвращалась со встречи с неназванным посредником, который теперь является государственным свидетелем.

Табане женился на Масайе через два месяца после убийства Липолело.

Изначально Масайе были предъявлены обвинения в убийстве Липолело. Бывшему премьер-министру не было предъявлено никаких обвинений, несмотря на попытки полиции привлечь его к уголовной ответственности. Его адвокаты утверждали, что он обладает иммунитетом из-за своей должности. Тем не менее, Табане ушел с поста премьер-министра в мае после нескольких месяцев давления со стороны его партии из-за его предполагаемого участия в этом деле.

Теперь, когда он больше не находится у власти, ему будет предъявлено обвинение в убийстве, сказал Мокете. Полиция повторно арестовала Масайе на прошлой неделе, а ее предыдущий залог был отменен по техническим вопросам.

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