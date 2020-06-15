Волгоград, , 10:37 — REGNUM Крупное денежное вознаграждение объявлено за информацию о личности подозреваемого в совершении убийства иностранного студента в Волгограде. Решение о выделении средств принято губернатором Андреем Бочаровым, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция располагает приметами предполагаемого преступника. Это мужчина примерно 25 лет, ростом 170−175 см, который был одет в спортивную кофту с капюшоном, бриджи, кроссовки светлого цвета со свеоотражающим элементом. На голове подозреваемого была кепка с козырьком, а на лице тёмная медицинская маска. Раскрытие преступления взято под личный контроль руководством региональных СК и МВД. Глава региона принял решение о выплате крупного денежного вознаграждения за информацию, которая поможет установить личность мужчины. Конфиденциальность сведений гарантируется.

Напомним, в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего студента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде убили студента-иностранца