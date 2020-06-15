Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Брат Джорджа Флойда Филонус призвал сотрудников полиции США с уважением относиться к «другим». Об этом 5 июня сообщает Fox News.

«Я хотел бы, чтобы вся полиция США продолжала выполнять свою работу и при этом сохраняла уважение к другим», — отметил Флойд в комментарии телеканалу.

Комментарий последовал на фоне массовых призывов к реформированию полиции, в поддержку которых также выступал Филонус Флойд.

Напомним, 25 мая сотрудник полиции Миннеаполиса при попытке задержания Джорджа Флойда применил удушающий прием, после которого афроамериканец скончался. Инцидент был записан на камеру прохожими и быстро распространился по всему интернету, вызвав массовые беспорядки в стране и многих других государствах.