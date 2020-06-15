Новосибирск, 15 июня 2020, 10:34 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов выписаны, двое скончались — 57-летний мужчина и 73-летняя женщина. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего в регионе зарегистрировано 4394 пациента с коронавирусом (из них 303 — дети), 2193 человека выздоровели, 57 скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 47 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.
«Экономические последствия эпидемии коронавируса в России»
В Новосибирской области за сутки выявили более 100 новых случаев заражения
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.