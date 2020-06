Брюссель, , 10:34 — REGNUM Larian Studios выпустила новое дополнение для тактической ролевой игры Divinity: Original Sin II. Его релизный трейлер был опубликован на YouTube-канале компании 14 июня.

В дополнении The Four Relics of Rivellon геймеров ожидают уникальные задания и комплекты магических доспехов. Дополнительный контент бесплатно доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Divinity: Original Sin II — это тактическая ролевая игра, проходить которую можно как в одиночку, так и в команде с другими геймерами. Релиз проекта состоялся в сентябре 2017 года.

