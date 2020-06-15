Якутск, , 10:39 — REGNUM Власти Якутии отменили парад Победы в столице республики из-за сложной эпидобстановки с распространением коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутии с марта 2020 года готовились к проведению 9 Мая парада Победы, но с эпидемией коронавируса всё было перенесено. Так, на 24 июня было запланировано военное шествие, показ техники. Но на данный момент уже понятно, что в Якутске за несколько дней ситуация с коронавирусом не улучшится настолько, чтобы проводить парад.

Поэтому принято решение об отмене парада. Пройдут онлайн-мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничный салют в чесать 75-летия Великой Победы в Воронеже 24 июня не состоится. Также пока не принято окончательное решение о проведении парада.