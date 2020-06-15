Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Санкт-Петербург в понедельник, 15 июня, остается под властью антициклона, благодаря которому в городе днем столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов, но легкий юго-восточный ветер будет обдувать разогретых прохожих. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

В Петербурге 15 июня будет жарко Елена Молчанова © ИА REGNUM

По словам специалиста, при переменной облачности обойдется без дождей, а солнечные лучи продолжат процессы повышения температурного фона.

«Температура воздуха +26… +28°, в Ленинградской области +23… +28°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит 763 мм рт. ст., что пока выше нормы», — отметил специалист.

По данным петербургского гидрометцентра, в 10:35 мск в Петербурге температура воздуха составляет +23,3 градуса, скорость ветра 1−3 м/с, влажность 40%.