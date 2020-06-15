Хабаровск, , 10:27 — REGNUM Власти Хабаровска готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка» 26 июля, если позволит эпидобстановка по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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Точное время шествия ещё не определенно. Маршрут же останется тем же, что и в прошлые годы. Как только организаторы шествия точно определятся со временем проведения акции, начнёт работать кол-центр.

Последние три года в акции регулярно принимали участие более 30 тысяч жителей Хабаровска.

«Организаторы акции надеются, что к концу июля эпидемиологическая обстановка в краевой столице стабилизируется, шествие пройдёт в обычном формате и не будет отличаться от акций прошлых лет», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Мемориал пограничной славы открыли в Хабаровске в канун Дня России. Комплекс состоит из четырех скульптурных композиций, отражающих главные этапы пути дальневосточных пограничников — от становления в довоенный период до современности.