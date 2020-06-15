Цхинвал, , 10:30 — REGNUM Дополнительные выплаты медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с COVID-19 в опасных («красных») зонах в Южной Осетии, начнут выдавать в конце июня — начале июля. Об этом агентству «Рес» 15 июня рассказал глава минздрава республики Георгий Тотчиев.

«Руководителям лечебных организаций разосланы специальные формы для заполнения. Они вместе с главами соответствующих подразделений готовят расчеты на каждого медицинского работника, который работал и работает в «красной зоне», — сообщил журналистам Тотчиев. Он добавил, что выплаты будут сделаны на основании представленных данных.

Стоит отметить, что о дополнительных выплатах медикам, занимающимся лечением пациентов с COVID-19, было объявлено в начале июня. В зависимости от должности и времени работы в «красной зоне» надбавки могут доходить до 50 тыс. рублей в месяц.

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