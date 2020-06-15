Москва, , 10:27 — REGNUM Нынешняя ситуация с коронавирусом в России только закрепила важность вопросов здравоохранения и необходимость принятия поправок к Конституции. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии», главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов:

«Государственная регулирующая роль в отношении оказания доступной и качественной медицинской помощи приобретает особое значение. И сейчас мы видим на примере этой нашей беды — пандемии, что вопросы здоровья людей поставлены впереди всего, даже впереди экономики. По крайней мере вот эти два месяца самоизоляции, они, безусловно, были сложны, тяжелы для экономики, но тем не менее спасение жизней людей было приоритетом на государственном уровне.

Безусловно, надо иметь в виду, что важно отношение не только со стороны государства к медикам, но и со стороны граждан. Мы сейчас видим, что при очень высоком уровне внимания со стороны государства, президента, региональных властей (по крайней мере в тех регионах, где пандемия ударила в первую очередь), мы видим — меняется отношение и населения.

Это происходит потому, что люди видят, как медики разных специальностей (эндокринологи, терапевты, травматологии, кардиологи, нейрохирурги), не обладая навыками лечения инфекционных заболеваний, совершенно беззаветно бросились в эту проблему, надев защитные костюмы, стали помогать людям. И население, общество это оценило. Так совпало — беда и поправки. Но я думаю, что результат от этого, как это ни странно бы звучало, но тем не менее: они — усиливают друг друга».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования ежегодного послания Федеральному собранию. Одна из них (в статью 72) сформулирована так: «Обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью». Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, новая дата голосования назначена на 1 июля 2020 г.