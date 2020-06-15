Пермь, 15 июня 2020, 10:33 — REGNUM В Перми анализ, взятый у депутата гордумы Владимира Плотникова, на SARS-CoV-2 оказался положительным, сообщают СМИ. Информацию о заражении политика коронавирусом подтвердила пресс-служба городской думы.
По данным издания «Коммерсантъ», политик госпитализирован 13 июня.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у депутата гордумы Александра Филиппова. У него отсутствовали симптомы заболевания. Пермский политик изолировался на даче.
Добавим, с начала пандемии (на 14 июня) в Пермском крае выявлено 2687 носителей SARS-CoV-2.
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