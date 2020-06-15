Уфа, 15 июня 2020, 10:23 — REGNUM Обязательное ношение перчаток в общественных местах отменяется в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.
По его словам, масочный режим остается, но обязательное ношение перчаток отменяется, поскольку это является избыточной мерой. В общественном транспорте установлены дезинфекторы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 июня в Башкирии открывают оборудованные пляжи.
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