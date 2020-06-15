Токио, , 10:18 — REGNUM Энтузиаст с ником Joshee K нарисовал опенинг (начальную заставку) в стиле аниме для игры Overwatch. Об этом 14 июня сообщило издание Kotaku.

В ролике Joshee K показал всех персонажей Overwatch и их сражения друг с другом. Работа энтузиаста является отсылкой к опенингу аниме-сериала «Моя геройская академия».

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер от компании Blizzard Entertainment. В нём две команды игроков сражаются друг с другом для выполнения различных заданий на карте.

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