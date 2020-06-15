Уфа, , 10:18 — REGNUM 22 июня возобновят работу фитнес-клубы в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, все спортивные объекты будут открыты в республике 29 июня. За это время должны быть проведены все необходимые мероприятия, чтобы к этому числу все требования Роспотребнадзора выполнялись.

Радий Хабиров подчеркнул, что учреждения, где не будут выполняться эти требования, отрывать не будут.

Глава Башкирии отметил, что с 22 июня в Башкирии разрешат фитнес-клубам возобновить свою работу. Поэтому руководство этих заведений должно подготовиться к их открытию с обязательным выполнением правил Роспотребнадзора. С 22 июня будут открыты те фитнес-клубы, которые будут соблюдать эти требования.

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