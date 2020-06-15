Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге вновь сократились объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе обследовали 13 тыс. 502 человека, о чем сообщает 15 июня оперативный штаб.

Это примерно на 10 тыс. тестов меньше, чем в дни, когда Петербург демонстрировал свои максимальные показатели.

Под медицинским наблюдением в Петербурге к утру понедельника находятся 3690 человек, из них 38 — в обсерваторе, 679 — на самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 20 561 случай заражения коронавирусом. Умерли 597 человек. Выздоровели 9677 человек.

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