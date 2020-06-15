Пекин, , 10:09 — REGNUM Магазины Zara в Китае выпустили в продажу необычные туфли, вдохновлённые серией видеоигр Pokemon. Об этом 14 июня сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1272319184433811456

Главной особенностью этой обуви является каблук в виде покебола. Издание отмечают, что необычные туфли будут продаваться по вполне доступной цене в $28 (почти две тысячи рублей).

Напомним, Pokemon — это медиафраншиза, основанная на одноимённой серии видеоигр. Её главными героями являются фантастические существ покемоны.

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