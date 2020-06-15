Москва, , 10:08 — REGNUM Число ПЦР-тестов на коронавирус, проведённых в Москве, достигло 3 млн. Об этом 15 июня сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова.

Она рассказала, что столица продолжает наращивать объёмы тестирования, даже несмотря на стабилизацию с распространением коронавируса.

«Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан», — отметила вице-мэр.

По её данным, в федеральных, городских и частных лабораториях на территории города в совокупности сделано уже 3 млн тестов, позволяющих обнаружить вирус.

Вице-мэр пояснила, что в Москве в обязательном порядке тестируют людей с признаками ОРВИ, пневмонией, а также всех, кто с ними вместе проживает. Подлежат тестированию и люди, в силу профессии часто контактирующие с другими.

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