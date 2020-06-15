Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 июня.

Так, согласно прогнозу донских синоптиков, в регионе сохранятся сильные дожди, грозовые ливни с градом и усилением ветра до 23 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что непогода разгулялась в Ростовской области 12 июня. В течение нескольких дней в ряде территорий идут сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра.

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