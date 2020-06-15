Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве подведены итоги исполнения городского бюджета за период с января по май 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

За пять месяцев в бюджет Москвы поступил 1031 млрд рублей.

«Снижение налоговых доходов за пять месяцев 2020 года составило 7,1%, или 70 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в департаменте.

В пресс-службе отметили, что основные поступления налоговых доходов обеспечили НДФЛ и налог на прибыль.