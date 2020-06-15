Тбилиси, , 09:58 — REGNUM

В Грузии последние дни отмечается ощутимый рост выявленных заражений коронавирусом, только за последние сутки 15 новых случаев, о чем сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/. Более 10 новых случаев выявлялось и в предыдущие несколько дней.

На 10:00 часов 15 июня в стране фиксируется 879 подтвержденных случаев. Из них выздоровели 704 пациента, скончались 14. Один летальный исход был зафиксирован в минувшие выходные.

Среди выявляемых в последний период новых случаев есть такие, источники заражения которых неизвестны, и эпидемиологи работают над их установлением. Специалисты относят такие факты к случаям внутреннего распространения и не исключают, что может понадобиться введение новых ограничений.