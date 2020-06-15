Уфа, , 09:58 — REGNUM Специально оборудованные пляжи откроют в Башкирии с 15 июня. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, будут открыты только специально оборудованные пляжи, и их не много. Например, в Уфе таких пляжей насчитывается всего девять.

Кроме этого, глава Башкирии попросил глав муниципальных образований обратить особое внимание на то, что в Башкирии начали тонуть дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в один день 12 июня в республике утонуло пять человек, в том числе один мальчик.

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